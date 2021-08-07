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Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

18:57
7 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2. Фото ФК «Зенит»
7 августа. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе питерцев сделал нападающий Сердар Азмун. Еще один гол на счету Александра Ерохина.

У «Краснодара» отличились Джон Кордоба и Урош Спаич.

«Зенит» одержал третью победу подряд на старте чемпионата и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ. «Краснодар» проиграл второй матч — у команды Виктора Гончаренко пока только 3 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:2 (3:1)

Голы: Азмун, 9 (1:0). Кордоба, 24 (1:1). Азмун, 35 (2:1). Ерохин, 44 (3:1). Спаич, 76 (3:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Караваев (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Ионов (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Вилена, Черников (Сулейманов, 70), Сперцян, Кордоба.

Предупреждения: Кузяев, 13. Вендел, 27. Рамирес, 79.

Судьи: Амелин (Тула). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).

7 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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