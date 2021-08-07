Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Дубль в составе питерцев сделал нападающий Сердар Азмун. Еще один гол на счету Александра Ерохина.
У «Краснодара» отличились Джон Кордоба и Урош Спаич.
«Зенит» одержал третью победу подряд на старте чемпионата и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ. «Краснодар» проиграл второй матч — у команды Виктора Гончаренко пока только 3 очка.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:2 (3:1)
Голы: Азмун, 9 (1:0). Кордоба, 24 (1:1). Азмун, 35 (2:1). Ерохин, 44 (3:1). Спаич, 76 (3:2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Караваев (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.
«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Ионов (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Вилена, Черников (Сулейманов, 70), Сперцян, Кордоба.
Предупреждения: Кузяев, 13. Вендел, 27. Рамирес, 79.
Судьи: Амелин (Тула). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).
7 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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