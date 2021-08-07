Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, которая проходила в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе питерцев сделал нападающий Сердар Азмун. Еще один гол на счету Александра Ерохина.

У «Краснодара» отличились Джон Кордоба и Урош Спаич.

«Зенит» одержал третью победу подряд на старте чемпионата и с 9 очками возглавляет таблицу РПЛ. «Краснодар» проиграл второй матч — у команды Виктора Гончаренко пока только 3 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 3:2 (3:1)

Голы: Азмун, 9 (1:0). Кордоба, 24 (1:1). Азмун, 35 (2:1). Ерохин, 44 (3:1). Спаич, 76 (3:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 88), Караваев (Чистяков, 81), Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев (Мостовой, 88), Барриос, Вендел, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Сорокин (Кайо, 46), Рамирес, Ионов (Газинский, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Вилена, Черников (Сулейманов, 70), Сперцян, Кордоба.

Предупреждения: Кузяев, 13. Вендел, 27. Рамирес, 79.

Судьи: Амелин (Тула). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Матюнин. Шаламберидзе (оба — Москва).

7 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».