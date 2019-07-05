"Зенит" обратился к болельщикам перед матчем с "Локомотивом" за Олимп-Суперкубок России

"Зенит" выступил с обращением к болельщикам перед матчем с "Локомотивом" за Олимп-Суперкубок России. Встреча состоится 6 июля в 19 часов по московскому времени.

– Сине-бело-голубые настоятельно просят соблюдать правила посещения зрителей, а также воздержаться от любых противоправных действий и провокаций как на стадионе, так и в городе, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.



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