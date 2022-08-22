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Сегодня, 15:35

«Зенит» может приобрести защитника «Спартака» Шайхтдинова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дамир Шайхтдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» в скором времени может приобрести защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист проходит медосмотр в петербургском клубе. Если он успешно его пройдет, то подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

В прошлом сезоне 18-летний россиянин сыграл восемь матчей за «Спартак-2» в ФНЛ, сделав один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в150 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-blizok-k-priobreteniyu-zashchitnika-spartaka-shaykhtdinova-1341689/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
ФК Зенит
11
2
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
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Динамо

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Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
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ЦСКА

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И К Ж
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Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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