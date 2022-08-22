«Зенит» может приобрести защитника «Спартака» Шайхтдинова

«Зенит» в скором времени может приобрести защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист проходит медосмотр в петербургском клубе. Если он успешно его пройдет, то подпишет контракт с сине-бело-голубыми.

В прошлом сезоне 18-летний россиянин сыграл восемь матчей за «Спартак-2» в ФНЛ, сделав один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в150 тысяч евро.