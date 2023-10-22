«Зенит» — «Крылья Советов»: Вендел открыл счет

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«Зенит» открыл счет в матче против «Крыльев Советов» в 12-м туре РПЛ — 1:0.

На 53-й минуте Вендел поразил ворота самарцев после передачи от Ивана Сергеева.