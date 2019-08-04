Гол "Зенита" засчитан верно

На 90+1-й минуте матча 4-го тура РПЛ "Зенит" – "Краснодар" (1:1) Артем Дзюба забил гол, который арбитр Алексей Еськов засчитал, а через некоторое время свое решение подтвердил. В том моменте гости требовали отменить взятие ворот, обращая внимание на начало голевой комбинации. Краснодарцы считали, что Бранислав Иванович в центре поля нарушил правила в единоборстве с Тонни Виленой.

Однако сам судья придерживался иного мнения (и правильно делал – Иванович не фолил). Еськова, видимо, поддержал резервный Сергей Лапочкин. И точно на его стороне был видеоарбитр Виталий Мешков, который смотрел запись этого эпизода.

Гол Дзюбы: начало атаки, Иванович vs Вилена.

Очень странно слышать и читать мнения, что Еськов был обязан подойти к монитору и изучить видеозапись единоборства. Нет, не обязан, если Мешков не посчитал решение арбитра явной ошибкой. Получается, что и у рефери, и у ВАР были одинаковые мнения. Зачем прибегать к просмотру видеоповторов? (Александр Бобров)

Гол Дзюбы: начало атаки, Иванович vs Вилена.

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