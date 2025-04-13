«Зенит» — «Краснодар»: гости сделали тройную замену

«Краснодар» сделал тройную замену во втором тайме матча против «Зенита» в 24-м туре РПЛ.

На 61-й минуте на поле появились Кевин Ленини, Мозес Кобнан Дэвид и Сергей Петров. При счете 1:2 в пользу хозяев они заменили Александра Черникова, Жоау Батчи и Джованни Гонсалеса.