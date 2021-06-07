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В «Спартаке» рассказали о планах на летнее трансферное окно

21:24
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Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» о планах клуба на летнюю трансферную кампанию. Ранее СМИ сообщали о возможном уходе из команды Алекса Крала, Джордана Ларссона, Самюэля Жиго, Георгия Джикии, Романа Зобнина и других ведущих футболистов команды.

«Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды», — сказал Фетисов.

По окончании сезона-2021/22 истекают контракты у Ильи Кутепова, Самюэля Жиго, Георгия Джикии и Зелимхана Бакаева.

(Артем Калинин)

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