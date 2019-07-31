"Зенит" интересовался Чистяковым. "Ростов" отказался продавать

По информации "СЭ", "Зенит" проявлял интерес к защитнику "Ростова" Дмитрию Чистякову.

25-летний центральный защитник имеет зенитовское прошлое, футболист закончил академию клуба, играл за "Зенит-2" и молодежный состав команды.

Только в этом году защитник перешел в клуб РПЛ, на старте сезона провел 3 матча в основном составе"Ростова". Ростовчане, по информации "СЭ", не рассматривают вероятность трансфера футболиста. (Сергей Егоров)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020