«Зенит» и «Спартак» лидируют среди клубов РПЛ по количеству подписчиков в VK Видео

«ВКонтакте» опубликовал рейтинг самых популярных клубов РПЛ на платформе VK Видео.

По количеству подписчиков лидируют «Зенит» и «Спартак» с более чем 1,2 миллиона человек. Несмотря на то,что в сентябре 2024 года команды опубликовали 33 и 24 ролика соответственно, по количеству публикуемого видеоконтента первыми являются «Крылья Советов» с 5 тысячами роликов в VK Видео.

Московский ЦСКА приближается к 1 миллиону подписчиков и 3 тысячам видеороликов, а замыкает пятерку московский «Локомотив» с полумиллионом подписчиков и 3 тысячами видео.

В VK Видео клубы показывают не только обзоры матчей, но и экспериментируют с форматами — определяют лучших игроков, делятся интервью с игроками и тренерским штабом, устраивают челленджи и показывают жизнь футболистов вне поля.

Топ-5 самых популярных клубов РПЛ в VK Видео:

1. «Спартак», Москва

2. «Зенит», Санкт-Петербург

3. «Крылья Советов», Самара

4. ЦСКА, Москва

5. «Локомотив», Москва