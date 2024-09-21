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Судейство

Сегодня, 17:10

«Зенит» — «Факел»: пенальти назначен правильно. За похожий фол был наказан Пике в игре с Россией

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 6-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Факел» судья Павел Кукуян, занимавший не лучшую для принятия решения позицию, правильно зафиксировал нарушение правил в штрафной площади зенитовцев и наказал их пенальти.

В том эпизоде после удара Евгения Маркова мяч попал Страхине Эраковичу в левую руку, отставленную в сторону. Защитник сине-бело-голубых находился спиной к мячу, но по современным трактовкам это фол и 11-метровый удар.

Похожий момент произошел в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Россия — Испания. Тогда после удара Артема Дзюбы тоже произошел контакт мяча и руки Жерара Пике. Испанец также находился спиной к сопернику, а его рука была отставлена. Небольшое отличие — она была поднята выше, чем у Эраковича.

В том моменте голландец Бьерн Кайперс не только назначил 11-метровый удар, но и вынес Пике предупреждение. Сейчас, по нынешним правилам, применять дисциплинарную санкцию не нужно.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Кукуян
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
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7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
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 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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