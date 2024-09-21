Березовский объяснил, почему фанаты кричат про позор российского футбола

Экс-голкипер «Зенита» Роман Березовский объяснил, почему фанаты кричат про позор российского футбола.

«Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что у «Зенита» много легионеров, возможно, с тем, что это самый богатый клуб», — заявил Березовский «РБ Спорт»

Последним клубом, оштрафованным за подобные скандирования, стал ЦСКА. За поведение болельщиков армейцам придется заплатить 10 тысяч рублей.