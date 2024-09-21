Ерохин — о голе в ворота «Факела»: «От меня особо ничего не зависело, только попасть по мячу»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как забивал гол в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Красивая комбинация получилась. От меня особо ничего не зависело, только попасть по мячу и по воротам. Спасибо ребятам, что разыграли, и Венделу, что покатил.

— С какой задачей вы выходили на второй тайм?

— Когда готовилась замена счет был 1:1, уже в процессе забили второй гол. Поэтому когда выходил было уже намного проще, но в принципе задачи не поменялись. Нужно было оказывать давление на защитников, постараться забить еще. Думаю, что с этой задачей справились.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.