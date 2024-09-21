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Кассьерра: «В первом тайме «Факел» с большей агрессией вышел на игру»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра подвел итоги матча с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Почему у «Зенита» получились два разных тайма?

— В первом тайме соперник с большей агрессией вышел на игру. Смог создать несколько моментов, один из них привел к пенальти. Они своим шансом воспользовались. Мы же до перерыва были не столь агрессивны в своих действиях. Не было моментов практически у нас. В перерыве у нас была понятная задача добавить в настойчивости и скорости. Во втором тайме нам это удалось, мы стали больше владеть инициативой, чаще атаковать, а это логичным образом превратилось в три забитых мяча. Главное, что мы сегодня победили.

— В моменте с голом интуитивно ногу подставили под удар?

— Было немного интуиции, потому что Мантуан нанес удар и мне показалось за мгновение до, что мяч полетит в ворота. Я по инерции побежал закрывать дальний угол на тот случай, если мяч чуть-чуть пройдет мимо створа. Рад, что мне удалось попасть. Мы сравняли счет в тот момент — это было важно.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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