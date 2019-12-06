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«Зенит» — «Динамо»: фанаты сине-бело-голубых покинули трибуны

20:17
Фанаты «Зенита» покинули трибуны на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Динамо». Фото "СЭ"
Фанаты «Зенита» покинули трибуны на 40-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Динамо». Фото "СЭ"
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«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России. На 40-й минуте встречи болельщики хозяев стали покидать трибуны стадиона.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

Фанаты «Зенита» поддержат акцию фанатов «Спартака». Они уйдут с матча против «Динамо»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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