«Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России. На 40-й минуте встречи болельщики хозяев стали покидать трибуны стадиона.

Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в связи с тем, что 4 декабря Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза и запретил ему посещать матчи сроком на полтора года.

Вираж, как и обещал, ушел после 40-й минуты. Очень красиво ушел. Громко крикнули «Мы «Зенит» и нам это нравится», а потом стали опустошать трибуну.



Напоследок затянули: «Футбол для фанатов...» pic.twitter.com/dRUUKkc02Z — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 6 декабря 2019 г.

Фанаты «Зенита» поддержат акцию фанатов «Спартака». Они уйдут с матча против «Динамо»