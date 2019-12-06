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Фанаты «Зенита» поддержат акцию фанатов «Спартака». Они уйдут с матча против «Динамо»

17:00
Фанаты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Фанаты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» рассказал об акции на матче 19-го тура против «Динамо».

— Нами принято решение покинуть трибуну на 40-й минуте, — говорится в заявлении. — Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!

В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!

Наше имя — «Зенит»!

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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