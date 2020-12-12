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«Зенит» — «Динамо»: Азмун забил гол

20:45
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился голом во втором тайме матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сделал счет 3:1 в пользу «Зенита».

Зенит — Динамо

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