«Зенит» — ЦСКА: видео всех голов
20:57
«Зенит» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
45+1-я минута. Влашич — 0:1
? Шестой гол Николы Влашича в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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73-я минута. Ерохин — 1:1
? Александр Ерохин забивает гол через несколько минут после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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