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«Зенит» — ЦСКА: видео всех голов

20:57
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«Зенит» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

45+1-я минута. Влашич — 0:1

73-я минута. Ерохин — 1:1

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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