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«Зенит» без Дзюбы обыграл «Ростов»

21:57
15 августа. Ростов. «Ростов» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Ростов»
15 августа. Ростов. «Ростов» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Ростов»
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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче 2-го тура российской премьер-лиги — 2:0. В составе победителей отличились Сердар Азмун и Деян Ловрен.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 24 (0:1). Ловрен, 87 (0:2).

Нереализованный пенальти: Азмун, 24 (вратарь)

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Еременко, 74), Попов (Хасимото, 74), Ионов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85), Зайнутдинов.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Ригони (Круговой, 73), Дриусси (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80).

Предупреждения: Малком, 1. Норманн, 3. Чернов, 23. Ракицкий, 55. Азмун, 70. Барриос, 90+3.

Удаление: Ракицкий, 78.

Судьи: Кукуян (Сочи). Шаламберидзе (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев (Москва). Демешко (Химки).

15 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Ростов — Зенит

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