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«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси вновь вывел хозяев вперед

21:27
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). Аргентинец с пенальти пробил в правый нижний от себя угол, в то время как вратарь туляков Михаил Левашов прыгнул в противоположный.

11-метровый был назначен за фол защитника «Арсенала» Максима Володько на Игоре Смольникове.

Зенит — Арсенал Т

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