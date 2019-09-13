Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). Аргентинец с пенальти пробил в правый нижний от себя угол, в то время как вратарь туляков Михаил Левашов прыгнул в противоположный.

11-метровый был назначен за фол защитника «Арсенала» Максима Володько на Игоре Смольникове.

? Себастьян Дриусси реализует пенальти и забивает свой первый гол в текущем розыгрыше чемпионата.



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