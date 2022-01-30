«Добро пожаловать в отряд». Вендел поприветствовал Юри Алберто в «Зените»

Вендел поприветствовал нового нападающего из Бразилии в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вендел отреагировал на новость о том, что российский клуб оформил трансфер нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

«Добро пожаловать в отряд», — написал Вендел в Twitter.

Vem com a tropa papai ??? https://t.co/c5Jp6qQekB — Wendel08 (@_08wendel) January 30, 2022

Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.