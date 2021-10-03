Зелимхан Бакаев: «Спартак» набрал форму хорошую»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после завершения матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0) оценил свою форму.

— Да, я вижу, что «Спартак» набрал форму хорошую. Сейчас перерыв в сборной и, надеюсь, мы станем еще сильнее, не растеряем ничего.

Конечно, мы становимся лучше. Это говорят и результаты. Сейчас точно нельзя расслабляться, надо быть на фокусе. Эти три игры могут быть бесполезными, если мы начнем проигрывать. Надо выигрывать каждую игру. Подходить к играм надо так, будто мы последний раз играем, — сказал Бакаев.

Напомним, что в этой встрече хавбек не реализовал пенальти. В 10 матчах РПЛ этого сезона он сделал 2 голевые передачи.