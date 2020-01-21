Зелимхан Бакаев: «Самые непростые сборы в моей карьере»
21:02
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 23-летний российский футболист рассказал о сборах, которые проходят у москвичей в ОАЭ.
«ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере сборы с красно-белыми. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» — подписал фотографии в Instagram.
В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
«Спартак» занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
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