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Зелимхан Бакаев: «Самые непростые сборы в моей карьере»

21:02
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 23-летний российский футболист рассказал о сборах, которые проходят у москвичей в ОАЭ.

«ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере сборы с красно-белыми. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» — подписал фотографии в Instagram.

В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

«Спартак» занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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