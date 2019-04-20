Зе Луиш пропускает тренировку "Спартака" накануне матча с "Енисеем"

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш пропускает открытую тренировку команды накануне матча 24-го тура чемпионата России против "Енисея". На поле "Открытие Арены" вышли 23 игрока красно-белых, в том числе вернувшийся в основную команду Аяз Гулиев.

Игрок был отстранен от занятий с основой из-за конфликта на дороге. 11 апреля хавбек сломал нос гражданину США Майклу Коулу в ходе дорожного инцидента. Оба участника конфликта были доставлены в полицию, где американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину. (Александр Рогулев)