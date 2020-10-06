Зе Луиш перешел в «Локомотив»

Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!



Соглашение рассчитано на три года ??



Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах. — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020

Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

29-летний игрок из Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах.