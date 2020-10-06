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Зе Луиш перешел в «Локомотив»

17:42
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».
Зе Луиш. Фото ФК «Локомотив».

Форвард Зе Луиш стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Порту».

Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

29-летний игрок из Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах.

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