Гендиректор «Балтики» Измайлов — о возможности выкупа контракта Талалаева: «Я не имею права это обсуждать»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности выкупа контракта главного тренера клуба Андрея Талалаева «Спартаком» или «Зенитом».

«Я не имею права обсуждать тонкости контрактов своих сотрудников. Это неправильно и неэтично», — сказал Измайлов «СЭ».

После 4-х туров РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.