Зайнутдинов — о Зуеве: «У него большое желание выступать за сборную Казахстана»

Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о получении полузащитником «Крыльев Советов» Александром Зуевым гражданства Казахстана.

«Знаю, что у него большое желание выступать за сборную Казахстана. Я рад. Знаю его еще по «Ростову». Это сильная боевая единица», — сказал Зайнутдинов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Зуев провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В составе юношеской сборной России Зуев выиграл в 2013 году чемпионат Европы среди игроков до 17 лет.