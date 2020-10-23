Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»
Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по ситуации с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0). Встреча прошла в пятницу, 23 октября. Судья Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка.
«По окончании матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.
РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", — говорится в заявлении РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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