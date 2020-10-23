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Заявление РПЛ об избиении арбитра в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Спартака»

18:55
В РПЛ прокомментировали избиение арбитра Богдана Головко. Фото Тинькофф РПЛ
В РПЛ прокомментировали избиение арбитра Богдана Головко. Фото Тинькофф РПЛ
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Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по ситуации с избиением главного арбитра матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0). Встреча прошла в пятницу, 23 октября. Судья Богдан Головко подвергся нападению после финального свистка.

«По окончании матча Молодежного первенства «Ахмат» — «Спартак» (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание", — говорится в заявлении РПЛ.

Судья матча «Ахмат» — «Спартак» был избит в Грозном

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25771.html

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