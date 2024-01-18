Заварзин не считает, что у «Зенита» будет преимущество из-за ранних сборов

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о позднем выходе некоторых команд РПЛ из отпуска. У игроков «Краснодара» зимний отпуск завершился 18 января, футболисты «Спартака» соберутся после отдыха 19-го числа.

«Это позиция тренеров. И необязательно европейская. Все циклы давно просчитаны. Из отпусков они возвращаются с датчиками. И их работу проверяют. Помимо того, чтобы пиво пить, они же еще тренируются. Никто по доброй воле не будет давать лишнюю неделю отдыха. Все продумано заранее. Плюс, конечно, менталитет влияет. В «Зените» Семак — с российской школой, когда пахали и пахали. А у них европейское восприятие подготовительного цикла — все коротко и быстро. Не думаю, что у «Зенита» будет какое-то преимущество из-за того, что они раньше начали. Просто, разный подход», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

«Зенит» вышел из зимнего отпуска 11 января. 14-го числа игроки клуба из Санкт-Петербурга отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.