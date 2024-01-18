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Заварзин не считает, что у «Зенита» будет преимущество из-за ранних сборов

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о позднем выходе некоторых команд РПЛ из отпуска. У игроков «Краснодара» зимний отпуск завершился 18 января, футболисты «Спартака» соберутся после отдыха 19-го числа.

«Это позиция тренеров. И необязательно европейская. Все циклы давно просчитаны. Из отпусков они возвращаются с датчиками. И их работу проверяют. Помимо того, чтобы пиво пить, они же еще тренируются. Никто по доброй воле не будет давать лишнюю неделю отдыха. Все продумано заранее. Плюс, конечно, менталитет влияет. В «Зените» Семак — с российской школой, когда пахали и пахали. А у них европейское восприятие подготовительного цикла — все коротко и быстро. Не думаю, что у «Зенита» будет какое-то преимущество из-за того, что они раньше начали. Просто, разный подход», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

«Зенит» вышел из зимнего отпуска 11 января. 14-го числа игроки клуба из Санкт-Петербурга отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-u-zenita-ne-budet-preimushhestva-iz-za-rannih-sborov/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Заварзин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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