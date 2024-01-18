«Сочи» вышел на окружение голкипера «Краснодара» Агкацева с целью обсудить трансфер

«Сочи» выходило на окружение голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева с целью узнать о возможном переходе футболиста в их клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, стороны уже провели беседу по поводу потенциальной сделки.

Ранее Агкацев рассказывал, что им интересовались зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь провел за основную команду «быков» 7 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды отыграл на ноль. Он является воспитанником Академии «Краснодара».