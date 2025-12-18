Тедеев: «Не хочу спешить с комплиментами Пестрякову. Ему еще нужно много работать»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в монологе для «СЭ» о ситуации в российском детско-юношеском футболе высказался о 19-летнем таланте из Тольятти Дмитрии Пестрякове.
— Для меня очень важно, что сразу двое наших игроков из «Акрона»: 19-летний Дмитрий Пестряков и 18-летний Арсений Дмитриев — вошли в топ-10 самых талантливых молодых игроков России, родившихся в 2006 году и позже, недавно опубликованный у вас в «СЭ», — сказал Тедеев. — Это результат возрождения Академии имени Коноплева. Огромная благодарность владельцу и президенту «Акрона» Павлу Морозову за все, что делает для детско-юношеского футбола. Он терпеливо и профессионально восстанавливал инфраструктуру академии. Когда я туда пришел, поля были разрушены, а манеж еще не готов. Его запустили в этом году. Сейчас инфраструктура уже позволяет футболистам развиваться, и уверен, что через пять-семь лет Академия имени Коноплева снова станет одной из ведущих в России. Для этого нужна кропотливая работа с любовью к детям, уважение к родителям и тренерам. Все это я вижу. Не хочу спешить с комплиментами тому же Пестрякову, недавно сделавшему дубль в матче с «Сочи» и вообще ставшему с пятью голами лучшим на сегодня снайпером «Акрона» в этом сезоне. И ему, и Дмитриеву, и Максиму Болдыреву, который постарше, и 18-летнему Никите Базилевскому, который присоединился к команде в этом году и тоже вошел в список талантов «СЭ», нужно много работать. У каждого из них есть качества, которые нужно развивать.
Болдыреву — 21, но он чуть отстает в физическом развитии от сверстников. Тем не менее я видел этого парня в Липецке, во Второй лиге, и понимал, что у него есть потенциал и из него можно сделать игрока. Поэтому зимой 2024 года и предложил взять его в «Акрон», о чем не пожалел. Индивидуальный подход к каждому футболисту — ключ к результату. Кропотливая работа за два года дала результат: и он, и Пестряков с Дмитриевым стали увереннее, сильнее, выносливее. Мы иногда давали им заниматься в тренажерном зале вместо матчей, чтобы развивать физические качества. Это вызывает удивление у многих, но именно такой подход формирует футболистов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1