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Тедеев: «Не хочу спешить с комплиментами Пестрякову. Ему еще нужно много работать»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в монологе для «СЭ» о ситуации в российском детско-юношеском футболе высказался о 19-летнем таланте из Тольятти Дмитрии Пестрякове.

— Для меня очень важно, что сразу двое наших игроков из «Акрона»: 19-летний Дмитрий Пестряков и 18-летний Арсений Дмитриев — вошли в топ-10 самых талантливых молодых игроков России, родившихся в 2006 году и позже, недавно опубликованный у вас в «СЭ», — сказал Тедеев. — Это результат возрождения Академии имени Коноплева. Огромная благодарность владельцу и президенту «Акрона» Павлу Морозову за все, что делает для детско-юношеского футбола. Он терпеливо и профессионально восстанавливал инфраструктуру академии. Когда я туда пришел, поля были разрушены, а манеж еще не готов. Его запустили в этом году. Сейчас инфраструктура уже позволяет футболистам развиваться, и уверен, что через пять-семь лет Академия имени Коноплева снова станет одной из ведущих в России. Для этого нужна кропотливая работа с любовью к детям, уважение к родителям и тренерам. Все это я вижу. Не хочу спешить с комплиментами тому же Пестрякову, недавно сделавшему дубль в матче с «Сочи» и вообще ставшему с пятью голами лучшим на сегодня снайпером «Акрона» в этом сезоне. И ему, и Дмитриеву, и Максиму Болдыреву, который постарше, и 18-летнему Никите Базилевскому, который присоединился к команде в этом году и тоже вошел в список талантов «СЭ», нужно много работать. У каждого из них есть качества, которые нужно развивать.

Болдыреву — 21, но он чуть отстает в физическом развитии от сверстников. Тем не менее я видел этого парня в Липецке, во Второй лиге, и понимал, что у него есть потенциал и из него можно сделать игрока. Поэтому зимой 2024 года и предложил взять его в «Акрон», о чем не пожалел. Индивидуальный подход к каждому футболисту — ключ к результату. Кропотливая работа за два года дала результат: и он, и Пестряков с Дмитриевым стали увереннее, сильнее, выносливее. Мы иногда давали им заниматься в тренажерном зале вместо матчей, чтобы развивать физические качества. Это вызывает удивление у многих, но именно такой подход формирует футболистов.

Заур Тедеев.«Детский тренер должен быть умнее, чем тренер команды мастеров. И это главнее любого лимита». Важные мысли Заура Тедеева о детско-юношеском футболе
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ФК Акрон
Заур Тедеев
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Тедеев: «Любые ограничения негативно влияют на развитие футбола»

Заур Тедеев покритиковал российские методы работы с юными футболистами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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