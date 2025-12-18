Тедеев: «Не хочу спешить с комплиментами Пестрякову. Ему еще нужно много работать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в монологе для «СЭ» о ситуации в российском детско-юношеском футболе высказался о 19-летнем таланте из Тольятти Дмитрии Пестрякове.

— Для меня очень важно, что сразу двое наших игроков из «Акрона»: 19-летний Дмитрий Пестряков и 18-летний Арсений Дмитриев — вошли в топ-10 самых талантливых молодых игроков России, родившихся в 2006 году и позже, недавно опубликованный у вас в «СЭ», — сказал Тедеев. — Это результат возрождения Академии имени Коноплева. Огромная благодарность владельцу и президенту «Акрона» Павлу Морозову за все, что делает для детско-юношеского футбола. Он терпеливо и профессионально восстанавливал инфраструктуру академии. Когда я туда пришел, поля были разрушены, а манеж еще не готов. Его запустили в этом году. Сейчас инфраструктура уже позволяет футболистам развиваться, и уверен, что через пять-семь лет Академия имени Коноплева снова станет одной из ведущих в России. Для этого нужна кропотливая работа с любовью к детям, уважение к родителям и тренерам. Все это я вижу. Не хочу спешить с комплиментами тому же Пестрякову, недавно сделавшему дубль в матче с «Сочи» и вообще ставшему с пятью голами лучшим на сегодня снайпером «Акрона» в этом сезоне. И ему, и Дмитриеву, и Максиму Болдыреву, который постарше, и 18-летнему Никите Базилевскому, который присоединился к команде в этом году и тоже вошел в список талантов «СЭ», нужно много работать. У каждого из них есть качества, которые нужно развивать.

Болдыреву — 21, но он чуть отстает в физическом развитии от сверстников. Тем не менее я видел этого парня в Липецке, во Второй лиге, и понимал, что у него есть потенциал и из него можно сделать игрока. Поэтому зимой 2024 года и предложил взять его в «Акрон», о чем не пожалел. Индивидуальный подход к каждому футболисту — ключ к результату. Кропотливая работа за два года дала результат: и он, и Пестряков с Дмитриевым стали увереннее, сильнее, выносливее. Мы иногда давали им заниматься в тренажерном зале вместо матчей, чтобы развивать физические качества. Это вызывает удивление у многих, но именно такой подход формирует футболистов.