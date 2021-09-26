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Заур Тедеев — о поражении от «Ахмата»: «Рассчитывали сыграть более удачно»

20:35
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Исполняющий обязанности «Ростова» Заур Тедеев подвел итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:2).

— Оцените игру команды.

— Рассчитывали сыграть более удачно. Основной задачей было предельное внимание в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что «Ахмат» хорошо играет по вертикали. У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко, — приводит слова тренера сайт ростовчан.

— Успели провести предыгровую тренировку?

— Она была. Часто говорю, что у меня 70 процентов времени занимают индивидуальные беседы с футболистами. Считаю, что это важный момент. Вчера много общались, пытался разобраться в каждом игроке, чтобы понять как лучше определить его действия на поле. Во втором тайме игроки, вышедшие на поле усилили игру. Что касается тренировок, у нас была одна тактическая.

— Сейчас капитан команды Глебов или Осипенко?

— Глебов. Неужели у вас были сомнения по сегодняшнему матчу, что он этого достоин?

Ростов — Ахмат

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1581

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Иван Шитик все материалы автора

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