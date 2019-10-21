Защитника «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения

«Рубин» в Twitter сообщил о состоянии защитника молодежной команды Вячеслава Фомина. Его перевели из реанимации в палату хирургического отделения.

Футболист казанского клуба попал в реанимацию после матча молодежного чемпионата со «Спартаком» (0:1). Защитник неудачно столкнулся с соперником и получил болезненный удар коленом в бок. После игры его состояние ухудшилось, и врач команды вызвал игроку скорую помощь. Как оказалось, у Фомина случилось внутреннее кровоизлияние в брюшную область. Футболист был доставлен в реанимацию в критическом состоянии.

Хорошие новости! ??



Славу перевели из реанимации в палату хирургического отделения! https://t.co/6YiAdqq9kR — «Рубин» Казань (@fcrk) October 21, 2019

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