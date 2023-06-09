Воробьев: «Менеджеры «Динамо» как мародеры, которые пытаются растащить наследие клуба»

Анатолий Воробьев, бывший генеральный секретарь РФС, работавший вице-президентом «Динамо», высказался о положении московской команды.

«История «Динамо» в ХХI веке — классический пример того, как нельзя управлять в футболе. Смена тренеров, руководителей, шарахания между спонсорами и владельцами. Руководство «Динамо» всегда ходит туда, где нет клада и тех людей, которые могли бы вернуть клубу былую славу. Это, наверное, какое-то метафизическое проклятье над клубом. К сожалению, «Динамо» задержалось в третьем поколении, которое все проматывает, и вся слава, которая была, сейчас девальвирована. Только приход в клуб людей того масштаба, о которых рассказывается в фильмах, тех, кто играл за «Динамо в ХХ веке, может вернуть его на путь побед. Менеджеры, руководившие «Динамо» в последние десятилетия, просто не в состоянии решить эти задачи. Все промотали, были как мародеры, пытавшиеся растащить наследие клуба, которое создавало поколение победителей», — приводит «РБ Спорт» слова Воробьева.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.