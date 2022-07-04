ЦСКА готов заключить новый контракт с Магнуссоном
ЦСКА предложил новый контракт защитнику Хердуру Магнуссону, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что исландец покинул клуб в связи с завершением его контракта, но сам футболист заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в московской команде.
В защитнике также заинтересованы «Торпедо», «Краснодар» и ряд европейских клубов.
29-летний исландец выступал в ЦСКА с 2018 по 2022 год. Всего за команду он провел 93 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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|Динамо
|0
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
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|0
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9
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|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0-0
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11
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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