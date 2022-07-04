ЦСКА готов заключить новый контракт с Магнуссоном

ЦСКА предложил новый контракт защитнику Хердуру Магнуссону, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что исландец покинул клуб в связи с завершением его контракта, но сам футболист заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в московской команде.

В защитнике также заинтересованы «Торпедо», «Краснодар» и ряд европейских клубов.

29-летний исландец выступал в ЦСКА с 2018 по 2022 год. Всего за команду он провел 93 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.