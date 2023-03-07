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Судейство

Сегодня, 11:45

Каманцев объяснил, как можно снизить количество судейских скандалов в российском футболе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Павел Каманцев
Павел Каманцев.
Фото РФС

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о количестве судейских скандалов в российском футболе.

«В первую очередь мы должны усилить работу со СМИ и экспертами, чтобы постараться снизить количество скандалов, — сказал Каманцев «СЭ». — Например, в матче «Локомотив» — «Спартак» было принято верное решение зафиксировать офсайд у Камано в эпизоде со взятием ворот. В правилах есть четкое объяснение. Мы тоже стараемся это пояснять. Это наша задача — быть абсолютно открытыми для всех экспертов. Просто есть люди, которым нравится транслировать негатив, с этим бороться трудно. Мы разрабатываем стратегию — кроме решения ЭСК будем публиковать и другие. После 12 матчей Кубка России ЭСК дала оценку трем моментам: двум позитивным, одному негативному. Но наш голос не остался услышанным по отношению к другим 11 матчами. Мы будем это менять, мы хотим, чтобы наш голос слышали. Будут дополнительные обзоры судейских решений».

Каманцев также отметил, что позиция РФС в вопросах судейства должна быть выверенная и окончательная.

«Во время перерыва на матчи сборных подумаем, какие клипы выбирать; как все сделать. Есть практика других стран, мы найдем оптимальное решение. Будем совершенствоваться. Наша цель — открытость, мы стараемся давать всю информацию. При этом мы не можем, как блогеры и журналисты, давать информацию через 30 минут, а потом извиняться через 2 часа, потому что ошиблись. Позиция РФС должна быть выверенная и окончательная», — добавил Каманцев.

Полное интревью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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Квинси Промес

Спартак

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Дмитрий Баринов

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