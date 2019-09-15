Защитник «Тамбова» Таказов попытался поймать полевую мышь перед игрой с ЦСКА. Забавное видео

Еще до матча #ТамбовЦСКА в Саранске развернулась драма! Сослан Таказов начал подготовку — ему вылавливать Фернандеса все 90 минут ???

PS. Ни одна мышка-полевка не пострадала:) pic.twitter.com/CtiG0H7snX