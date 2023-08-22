Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Россию в сентябре

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Томаша Тавареша.

Ранее футболист повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21.

«Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь — планируется, что в сентябре», — сказал Зеленов «СЭ».

На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.