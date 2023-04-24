Маслов: «Где-то чуть-чуть добавили агрессии и игра поменяла свой ход»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

— Сегодня было много голов, как это прокомментируете?

— Два — это невынужденные потери. Потеряли мяч и сами приблизили к себе один гол «Краснодара».

— Почему «Спартак» не исправляет эти недочеты?

— Я думаю, что мы вряд ли можно назвать ошибки систематическими. Голы получаем совершенно разные. Сейчас, например, когда ты получаешь гол в атаке — это невынужденная потеря мяча в центре поля. Командная ошибка. Ошибается защита, когда такая потеря и разрывы по всему поля. Атака в численном большинстве.

— За счет чего удалось переломить ход игры?

— За счет характера и напора. Начали играть более агрессивно. Где-то чуть-чуть добавили агрессии, и игра поменяла свой ход.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.