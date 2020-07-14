Защитник «Спартака» Маслов считает, что выступление в ФНЛ закаляет футболистов

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказал мнение, что опыт выступлений в Олимп-ФНЛ пошел ему на пользу.

«Помогает ли мне опыт выступлений в ФНЛ? Безусловно, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Футбол в ФНЛ менее техничный, больше построен на физических качествах, жесткий, силовой.

Интенсивность и мастерство, понятное дело, ниже, но с желанием и характером у людей полный порядок: мужики бьются на плохих полях до последнего. Игра там закаляет и морально, и физически.

При переходе на взрослый уровень действительно важно повариться в такой среде. Почувствовать, что такое игра на результат, какое бывает судейство и так далее. За те фолы, за которые в РПЛ могут дать желтую, в ФНЛ в 80 процентах случаев даже не свистнут".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).