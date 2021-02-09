Защитник «Спартака» Маслов объяснил, почему не станет покупать машину

Защитник красно-белых Павел Маслов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не хочет садиться за руль.

— После одного из матчей мемом стал твой самокат, на котором ты поехал домой со стадиона. По-прежнему на нем катаешься?

— Нет, он сломался, и я его продал.

— Продал сломанный самокат?

— Ага. У него умерла батарея, я почитал, оказалось, что менять стоит чуть дешевле, чем купить новый. Выставил на «Авито», все написал. Пишет чувак, говорит, что готов купить. Я спрашиваю: «Вы уверены, что покупаете? Прочитали, что батарея не работает?» А он мне говорит, что занимается техникой, все понимает и хочет купить. Думаю: «Ну вот, классно. Забирай».

— Ну теперь-то купишь машину?

— Зачем? Опять буду на самокате. Так просто удобнее. У меня права есть, но машину не покупаю — не нужна. Если что, есть у девушки — когда нужно, она меня возит.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Масловым можно прочитать здесь.