Павел Маслов: «Спартак» сыграл с «Зенитом» отвратительно. Это было деклассирование»

Защитник красно-белых Павел Маслов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы своей команды на чемпионство в этом сезоне.

— Думаю, еще поборемся за титул. Но, конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно — это было деклассирование. Но я бы не сказал, что результат игры в Сочи не закономерен. Там не было ощущения, что ничего не получалось, что мы заслужили поражение. Так вышло: один удар — гол. А если бы мы там выиграли, поражение от «Зенита» не смотрелось бы так катастрофически, и год закончили бы на совсем другой ноте.

16 декабря «Спартак» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Зениту» со счетом 1:3. На данный момент петербуржцы с 41 очком идут на первом месте в турнирной таблице, красно-белые с 35 очками - на третьей строчке.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Масловым можно прочитать здесь.