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Защитник «Спартака» Маслов: «Если продлили контракт, значит, что-то хорошее во мне видят»

14:05
Павел Маслов (слева). Фото ФК «Спартак»
Павел Маслов (слева). Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, как он воспринял продление контракта с клубом. Соглашение действует до лета 2024 года.

«Очень приятно, что клуб сделал такое предложение, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — С радостью его принял. Ко мне здесь хорошо относятся, я работаю вместе с сильными футболистами. Надеюсь, у меня впереди много приятных моментов вместе со «Спартаком».

Аванс или как признание за качественный дебют? Даже не задумаюсь об этом. Принял новое соглашение как факт. Если продлили — значит, что-то хорошее во мне видят".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-14-pavel_maslov_sto_matchey_v_fnl_zakalili_i_moralno_i_fizicheski/

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