Джикия призвал не говорить о чемпионской игре «Спартака»: «Сегодня прошел всего лишь четвертый тур»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, показали ли красно-белые чемпионскую игру в обороне в матче против «Урала» (2:3) в 4-м туре РПЛ.
До 90-й минуты красно-белые вели со счетом 2:1, после чего пропустили два гола.
«Согласен с тем, что не нужно использовать вот эти слова, потому что сегодня прошел всего лишь четвертый тур. Говорить о каких-то итогах, наверное, не стоит. Что касается игры и прочего, понятное дело, что это старт сезона, и когда такие матчи, как сегодня, происходят, нужно сделать правильные выводы и идти дальше. Мы этим займемся. Уверен в том, что правильно сделаем выводы и постараемся таких ошибок не допускать, как это было сегодня», — сказал Джикия.
Капитан «Спартака» также высказался о пропущенном вратарем красно-белых Ильей Свиновым третьем голе.
«Все, что касается поддержки отдельных игроков — я считаю, что мы забиваем и пропускаем все вместе. Это наш общий пропущенный гол. Его мы тоже разберем», — добавил Джикия.
«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. На втором месте в РПЛ с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в субботу, 12 августа в гостях против «Оренбурга».
В пятом туре «Спартак» на своем поле принимает «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0