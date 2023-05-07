Сергеев о победном голе в матче со «Спартаком»: «Это полезный мяч. Можно сказать, золотой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Футболист на последних минутах встречи забил решающий гол.

— Не устали побеждать?

— А почему должны устать? Побеждать всегда приятно. Тем более, сегодня сделали такой праздник для города и болельщиков. Все гуляют!

— Вы главный герой матча.

— Я бы так не сказал. Вся команда работала, сезон длинный. На моем месте мог бы оказаться каждый. Мы проделываем хороший путь, сделали пятое чемпионство подряд. И вторую звезду!

— Какие эмоции были, когда мяч попал в сетку?

— Ничего не чувствовал. Опустошение. Просто не знал, куда бежать. Все ребята начали поздравлять.

— Какое на вкус чемпионское шампанское?

— Игристое!

— Это ваш главный гол в карьере?

— Надеюсь, они еще будут впереди. Но это полезный мяч. Можно сказать, золотой гол.

— Было предчувствие, что забьете?

— Сколько дается времени, столько и играю. Когда была атака против «Спартак»... Звезды совпали!

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

(Георгий Горностаев)