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Сегодня, 21:20

Сергеев о победном голе в матче со «Спартаком»: «Это полезный мяч. Можно сказать, золотой»

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Футболист на последних минутах встречи забил решающий гол.

— Не устали побеждать?

— А почему должны устать? Побеждать всегда приятно. Тем более, сегодня сделали такой праздник для города и болельщиков. Все гуляют!

— Вы главный герой матча.

— Я бы так не сказал. Вся команда работала, сезон длинный. На моем месте мог бы оказаться каждый. Мы проделываем хороший путь, сделали пятое чемпионство подряд. И вторую звезду!

— Какие эмоции были, когда мяч попал в сетку?

— Ничего не чувствовал. Опустошение. Просто не знал, куда бежать. Все ребята начали поздравлять.

— Какое на вкус чемпионское шампанское?

— Игристое!

— Это ваш главный гол в карьере?

— Надеюсь, они еще будут впереди. Но это полезный мяч. Можно сказать, золотой гол.

— Было предчувствие, что забьете?

— Сколько дается времени, столько и играю. Когда была атака против «Спартак»... Звезды совпали!

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.

(Георгий Горностаев)

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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