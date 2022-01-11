В «Зените» назвали качества, которые привлекли Семака в Сергееве

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» объяснил подписание нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что, не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака. И, в частности, нашло отражение в вызове Ивана в национальную сборную. Паспорт? При нынешнем лимите хорошие российские игроки особенно дефицитны, но в конечном итоге «бьют не по паспорту, а по физиономии», — сказал Медведев «СЭ».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.