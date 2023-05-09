Защитник «Сочи» Сиссако — о положении клуба в таблице: «Сезон окончен. Мы уже ни за что не боремся»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако в разговоре с «СЭ» оценил результаты клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас у нас сложная ситуация. Мы не побеждаем во многих играх. Нам нужно работать каждый день, улучшать свою игру. Уже нужно готовиться к следующему сезону. Этот сезон окончен. Сейчас мы уже ни за что не играем. Мы не сможем добраться до первых пяти строчек», — сказал Сиссако «СЭ».

«Сочи» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 34 очка за 26 туров.