Защитник «Сочи» Маргасов отреагировал на слухи об отставке Гаранина из клуба

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов отреагировал на слухи о возможной отставке старшего тренера команды Вадима Гаранина.

«Мне ничего не известно. Была ли сегодня тренировка? Нет, вечером будет. Было ли вчера собрание с участием тренерского штаба? Ничего не было. Когда в последний раз общались с Гараниным. У нас была тренировка после игры с «Уралом» (матч состоялся 30 октября — прим. «СЭ»). После этого все было нормально? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Маргасова.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин будет отправлен в отставку. Позднее президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении 51-летнего специалиста, который работает в клубе с июня 2022 года.