Защитник «Сочи» Чистяков не исключил вариант с возвращением в «Ростов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопрос о своем будущем.

«Могу ли я вернуться в «Ростов»? Все может быть, это жизнь», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Чистяков выступал за «Ростов» в сезонах-2019/20 и 2021/22.

За «Сочи» 30-летний защитник сыграл 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями. Аренда российского футболиста рассчитана до конца июня 2024 года.