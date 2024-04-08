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Защитник «Сочи» Чистяков не исключил вариант с возвращением в «Ростов»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Сочи», ответил на вопрос о своем будущем.

«Могу ли я вернуться в «Ростов»? Все может быть, это жизнь», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Чистяков выступал за «Ростов» в сезонах-2019/20 и 2021/22.

За «Сочи» 30-летний защитник сыграл 2 матча, в которых не отличился голевыми действиями. Аренда российского футболиста рассчитана до конца июня 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Сочи
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