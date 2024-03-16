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16 марта, 16:26

Защитник «Сочи» Аттият-Аллах получил вызов в сборную Марокко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах вызван в сборную Марокко, сообщает пресс-служба клуба.

Марокканцы проведут два товарищеских матча против сборных Анголы (22 марта) и Мавритании (26 марта).

29-летний защитник перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Он провел по одному матчу за команду в РПЛ и FONBET Кубке России.

В активе Аттият-Аллаха 18 матчей за сборную Марокко.

Источник: ФК «Сочи»
Футбол
Сборная Марокко по футболу
ФК Сочи
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