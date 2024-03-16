Защитник «Сочи» Аттият-Аллах получил вызов в сборную Марокко
Защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах вызван в сборную Марокко, сообщает пресс-служба клуба.
Марокканцы проведут два товарищеских матча против сборных Анголы (22 марта) и Мавритании (26 марта).
29-летний защитник перешел в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Он провел по одному матчу за команду в РПЛ и FONBET Кубке России.
В активе Аттият-Аллаха 18 матчей за сборную Марокко.
Источник: ФК «Сочи»
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|4
|7
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|5
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|19:30
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Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
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|К
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|1
|3
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Оренбург
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|1
|5
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