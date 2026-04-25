Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке в РПЛ: «Больше склоняюсь к победе «Краснодара»

Защитник «Рубина» Илья Рожков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Я посмотрел, что там происходит в таблице. Вообще, в последние годы наш чемпионат стал красочнее. Интересно, кто как закончит. В этом сезоне больше склоняюсь к победе «Краснодара», — сказал Рожков «СЭ».

После 26 туров с 57 очками в таблице РПЛ лидирует «Краснодар». Вторую строчку занимает «Зенит» (56 очков), третью — «Локомотив» (49 очков).

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